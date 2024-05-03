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В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Температура воздуха в первые 10 дней мая прогнозируется на 6 градусов ниже нормы

pixabay.com

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В регионе ближайшие ночи могут быть самыми холодными в истории. Об этом сообщил Тимур Аухадеев, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского Федерального университета.

Сегодняшняя и следующая ночи претендуют на звание самой холодной ночи мая за историю метеорологических наблюдений с 1969 года.

Температура воздуха в первые 10 дней мая прогнозируется на 6 градусов ниже нормы. На погоду сейчас влияет холодный воздух со стороны арктических морей.

3 мая, днем ожидается 5-6 градусов, после температура станет повышаться, 4 мая будет +8 градусов, 5 мая — до +11 градусов. По словам специалисты в Татарстане в мае будет достаточно неустойчивая погода — первые 10 дней будут холодной, а после 10 числа прогнозируется температура с положительной аномалией.

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