В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

В регионе ближайшие ночи могут быть самыми холодными в истории. Об этом сообщил Тимур Аухадеев, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского Федерального университета.

Сегодняшняя и следующая ночи претендуют на звание самой холодной ночи мая за историю метеорологических наблюдений с 1969 года.

Температура воздуха в первые 10 дней мая прогнозируется на 6 градусов ниже нормы. На погоду сейчас влияет холодный воздух со стороны арктических морей.

3 мая, днем ожидается 5-6 градусов, после температура станет повышаться, 4 мая будет +8 градусов, 5 мая — до +11 градусов. По словам специалисты в Татарстане в мае будет достаточно неустойчивая погода — первые 10 дней будут холодной, а после 10 числа прогнозируется температура с положительной аномалией.