На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка

Истеричный вопль за дверью кабинета стоматолога? Это больше напоминает фильм ужасов, но вы не можете отсюда уйти — зуб нещадно пульсирует от боли. Часто родители могут пригрозить походом к стоматологу, если ребенок не будет слушаться. В итоге зубная боль замалчивается, а родители даже не подозревают, что у их чада проблемы.

Врач-стоматолог клиники «Стомус» Скорописцева Ольга Юрьевна поделилась, как родителям правильно вести себя с ребенком, чтобы тот не умалчивал о зубной боли, и как специалисты стоматологической клиники помогают своим пациентам не бояться лечения.

Преодолеваем страхи из детства

Задача детского врача — вылечить своего маленького пациента в максимально доброжелательной и спокойной атмосфере. Поэтому лечение зуба в клинике «Стомус» всегда проводится в игровой форме и сопровождается спокойной беседой. Мы включаем ребенку любимый мультик, при желании, он может следить через зеркало за всеми манипуляциями. Детский стоматолог — это не только врач, но и своего рода аниматор, который создает комфортную атмосферу.

И все, что нужно родителям, чтобы их ребенок не испытывал страх перед врачом-стоматологом — это перестать рассказывать страшные истории и грозить лечением зубов как наказанием. Ребенок с удовольствием сядет в кресло, если будет воспринимать врача как партнера, а не будет вспоминать страшные рассказы взрослых о злом стоматологе, причиняющим боль. Нет, он, как раз, от этой боли избавляет.

Взять за правило — поход к стоматологу раз в полгода

Даже если ваш ребенок не жалуется, все равно приведите его к стоматологу на профилактический прием. Делать это рекомендуется не реже одного раза в 6 месяцев. Это подушка безопасности для вашего ребенка и для вас. Почему? Во-первых, если кариес обнаружен и он не глубокий, вылечить его можно быстро и без боли. Во-вторых, такое лечение обойдется дешевле. В этом случае выигрывают все — и ребенок, и родитель.

Еще такие периодичные приемы хорошо адаптируют ребенка — он не боится прийти к стоматологу, который просто посмотрит его зубы. И в будущем, с большой вероятностью, он не испугается лечить кариес, даже если придется поставить укол с анестезией и глубоко просверлить зуб.

Будьте рядом, но не паникуйте

Мы всегда за то, чтобы родитель был рядом и помогал ребенку справиться с недоверием к новому человеку в его жизни, каким пока является врач-стоматолог. Но бывает так, что родители сами начинают переживать за ребенка. Возможно, у них самих еще остался страх из детства. В этом случае будет правильным позволить врачу самому найти подход к ребенку и подождать в коридоре. Поверьте, наши специалисты всегда знают, как успокоить ребенка и провести лечение без стресса.

Не бойтесь пользоваться современными методами лечения

Не пренебрегайте методами безболезненного лечения. Если случай требует серьезного вмешательства, то все манипуляции будут производиться под общим наркозом. Ваш ребенок не почувствует боли и все зубы можно вылечить за один раз.

Еще одним современным решением является поверхностная седация. Для того, чтобы вычистить кариес и поставить пломбу, требуется около получаса. Для подвижного ребенка — это настоящая мука. С поверхностной седацией ребенок находится в сознании, но в расслабленном состоянии. Он спокойно высиживает все время, пока проводятся манипуляции. Это нужно, чтобы лечение не было прервано, а пломбу получилось поставить в соответствии с технологиями.

И наркоз, и поверхностная седация абсолютно безопасны для организма ребенка.

Переходный возраст — время повышенного риска

Многие родители не обращают внимание на молочные зубы, ведь скоро вырастут коренные. Но это опасное заблуждение. Если молочный зуб выпал раньше времени, то остальные начинают смещаться, и прорезавшимся зубам не хватает места. Все это может привести к формированию неправильного прикуса, а коренные зубы вырастут кривыми. Только к 12 годам меняются все молочные зубки. Поэтому очень важно до этого времени лечить молочные зубы, чтобы сохранить и не нарушать зубочелюстную систему своего ребенка.

Еще одна проблема — переходный возраст. Чаще всего у девочек это отражается на зубах — эмаль истончается и кариес появляется почти на каждом зубе. Поэтому профилактика в этот период наиболее важна.

Помним каждый зуб вашего ребенка

В нашей практике часто бывает, что мы видим, как взрослеют наши пациенты. Мы благодарим родителей и самих деток за такое доверие. И это, опять же, большой плюс для всех. Дети лучше прислушиваются к советам знакомого врача-стоматолога, чего очень сложно добиться, особенно когда прививаешь здоровые привычки.

Самым правильным решением родителей, по мнению Ольги Юрьевны, являются регулярные посещения детского врача-стоматолога. При выборе клиники, где ребенок чувствует себя комфортно, поход к стоматологу перестает быть карательной мерой, снижается риск лечения глубокого кариеса. А при соблюдении рекомендаций ваш ребенок может и не узнать, что такое укол с анестезией. Поэтому клиника «Стомус» желает вам здоровых улыбок и счастливых детей, которые не боятся стоматологов!