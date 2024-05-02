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В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды

Анвар Гатиятуллин поучаствовал в развлекательном ролике «Ак Барса»
В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды

Скриншот видео "Ак Барс"

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Анвар Гатиятуллин засветился в развлекательном ролике «Ак Барс шоу». В нем у вроде бы случайных прохожих интересуются, что они сейчас слушают. Ролик снимается на улице Баумана со стороны ТРК «Кольцо». Там как раз работает фирменный магазин мерча казанской команды.

Несколько человек отвечают на вопрос ведущей. Последним опрошенным оказывается некто Анвар, который признается, что у него играет песня Салавата «Мин яратам, сине Татарстан». Этим человеком оказывается Анвар Гатиятуллин, слухи и инсайды о назначении которого ходят давно.

Официально главный тренер пока не представлен в должности, но прозрачный намек всем уже дан.

Полную запись видеоролика публикует телеграм-канал most|Казань.

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