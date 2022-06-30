Отчим обливал детей своей сожительницы кипятком из чайника и тушил об них сигареты

В Брехово Московской области мужчина зверски издевался над детьми своей сожительницы. Двух подростков он поливал кипятком из чайника и тушил о них сигареты.

По данным "МК", 14-летняя девочка и ее 12-летний брат не могли пожаловаться маме, а потому посетовали на систематические издевательства тете.

Родственница также выяснила в беседе с детьми, что отчим не давал им есть досыта и мог побить за провинности.

Выяснилось, что мать обо всем знала, но против сожителя ничего не сказала.

После очередных издевательств отчима подростки попали в больницу с ожогами и травмами. Действиями мужчины заинтересовались полицейские. Россиянина уже задержали.