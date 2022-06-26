Плескалась в воде, прыгая с моста: В Волге на территории Татарстана утонула 13-летняя девочка

В затоне реки Волга в Татарстане умерла 13-летняя девочка. Она утонула на территории Верхнеуслонского района, сообщило МЧС региона.

Трагедия случилась накануне вечером. Предварительно известно, что девочка с тремя подругами купалась в необорудованном месте, прыгая с моста.

Тело ребенка до приезда спасателей вытащили очевидцы. Его вынесли с глубины двух метров в десяти метрах от берега. Реанимация не помогла – медики констатировали смерть.

Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются, передает АиФ.