Только он: Павел Глоба пообещал одному знаку Зодиака фантастическое везение во всем в июле 2022-го

Советский и российский астролог Павел Глоба уверен, что в июле 2022 года на все блага от Вселенной могут рассчитывать представители одного знака. Именно они станут бесспорными фаворитами месяца.

Дева

Представителям знака можно только позавидовать - все будет получаться, как задумано, а порой даже гораздо лучше, чем планировалось. Звезды и планеты расположатся благоприятно для финансовой, личной и прочих сфер жизни.

В финансовом плане Девам стоит приготовиться к большим поступлениям. При этом важно не забывать, что у вас есть обязательства, а потому платите по ним вовремя. Если о помощи попросят близкие или родные, не откажите им в поддержке.

Девам рекомендуется поехать в отпуск, но если это невозможно, астролог советует философски отнестись к работе - делать ее нужно, но без фанатизма. Многие Девы могут получить выгодные предложения о работе или подработке, рассмотрите их.

В июле наконец наступит порядок в личной жизни Дев. Они определятся, чего на самом деле хотят. Может поступить предложение руки и сердца. Одинокие пока Девы могут рассчитывать на приятную встречу, которая вполне может перерасти в серьезные и долгосрочные отношения.

Трудности будут обходить Дев стороной.