Обоссу, поняла?: в Татарстане заместитель главного врача санатория угрожал детям уринотерапией

Родители детей, отдыхающих в лагере "Горьковец", заявили в полицию о непристойном поведении заместителя главного врача санатория "Васильевский". Мужчина, по их словам, угрожал трем девочкам, орал матом и угрожал, пишет Mash Iptash.

"Дядя Кирилл - не милиция... Я тебя обоссу, поняла?", - слышится на аудиозаписи разговора с детьми.

Тренер вывел подростков поговорить с замглавврача. По информации автора канала, мужчина является местным депутатом поселка.

Суть конфликта крылась в том, что "дядя Кирилл" (предположительно, Кирилл Булычев - прим. ред.) заступился за свою дочь, у которой якобы три девочки разбили флакон духов. Официально информация о ЧП и расследовании пока не получена.