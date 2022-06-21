Подросток из Узбекистана ограбил в Татарстане магазин и чуть не убил таксиста ради денег

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Несмотря на юный возраст, мальчик из Узбекистана ранее уже был судим. На этот раз его обвинили в грабеже, разбое и попытке убийства человека.

Следком передал дело в суд для рассмотрения по существу.

Будучи пьяным, в феврале этого года молодой человек обокрал магазин в Нурлатах, вынеся алкоголь. И через месяц нанес не менее 7 ударов водителю такси, требуя, чтобы тот отдал ему выручку. Таксист оказал сопротивление, и нападавший сбежал, однако заметил, что водитель не может выбраться из авто, а потому вернулся с теми же требованиями.

Водитель бросил в окно 4800 рублей, пока парнишки деньги собирал, водитель получил возможность уехать. Он обратился за медпомощью.

Причастность к совершению преступлений обвиняемый признал частично.