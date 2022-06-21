В Татарстане показали, каким будет курорт «Лаишево» с домами на воде и яхтенной мариной

В Татарстане сегодня, 21 июня, представили проект курорта "Лаишево". Ожидается, что он сможет увеличить туристический поток в республику до 900 тысяч человек к 2030 году. Об этом сегодня рассказал руководитель департамента размещения и туруслуг корпорации "Туризм. РФ" Вячеслав Шашкин.

Как сообщает "Бизнес Онлайн", ссылаясь на спикера, площадь курорта составить 311,4 гектара вдоль берега Камы. На курорте оборудуют глэмпинги, гостиницы, гостевые дома и даже дома на воде. Тут будет оборудован акватермальный комплекс, яхтенная марина, отличные пляжи и центр активных видов спорта.

"Якорем территории мы считаем яхтенную марину, которую планируем создать с полным циклом обслуживания — сервисом, обработкой отходов, инфраструктурой для маломерных судов", — сказал Шашкин.

Строительство 10 наиболее важных объектов обойдется в 14,6 миллиарда рублей.

Мастер-план развития экокурорта в Лаишево планируется принять во II квартале 2023 года.