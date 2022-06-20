Депутат Госдумы обратился в Росприроднадзор из-за засыпки реки Казанки в Казани

Депутат Госдумы Евгений Марков отправил депутатский запрос в Росприроднадзор. Он потребовал, чтобы ведомство провело детальную проверку и приняло меры для охраны окружающей среды. Депутату пожаловались жители Казани, недовольные идеей засыпки реки Казанки у "Чаши".

Известно, что жалобу в Госдуму казанцы написали еще в мае текущего года. Марков в своем запросе отметил, что сами жители не поддерживают засыпку реки, а потому есть большая вероятность, что допущена ошибка, и такие действия повлекут непоправимый ущерб природе и экологии.

В Минэкологии РТ обратился и другой депутат Госдумы по тому же вопросу - Айрат Фаррахов.

Правый берег Казани собирались засыпать, чтобы построить Соборную мечеть, но передумали и мечеть решили строить на месте бывшего парка "Кырлай". Однако с мая казанцы регулярно замечают баржи с песком и землей.