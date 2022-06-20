В Татарстане теплоход столкнулся с баржей на Волге, возбудили уголовное дело

В Татарстане на Волге в районе Камского Устья в минувшую пятницу сухогрузный теплоход столкнулся с баржей. Оба судна получили значительные повреждения, сообщает СУ СК на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба").

По версии следствия, 17 июня в 20:15 на 1383-м километре главного судового хода Волги было допущено столкновение сухогруза "Волго-Балт-203" с баржей №2529, буксируемой дизель-электроходом "Шлюзовой-57".

Речь идет о причинении крупного ущерба. Сейчас следователи проводят весь необходимый комплекс действий, чтобы установить обстоятельства и причины ЧП. Назначены экспертизы и опрашиваются свидетели.