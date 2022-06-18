В Казани из-за соревнования по триатлону 18 июня изменились схемы движения автобусов

В связи с проведением соревнований по триатлону Ironstar 113 & Olimpic Kazan 2022 18 июня в Казани произойдут изменения в схемах движения общественного транспорта. Они затронут маршруты №22, 28, 28а и №89. Об этом сообщает «Татарстан24».

Автобусы будут следовать по измененным маршрутам с 6.00 до 17.00.

Маршрут автобусов №22, №28 и №89 будет пролегать от центра Казани к Энергетическому университету по ул. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — площади Тысячелетия. Далее они продолжат движение по привычным маршрутам.

В обратном направлении автобусы №22, №28а и №89 будут ездить через площадь Тысячелетия — ул. Лево–Булачную — ул. Пушкина. Далее — по обычным маршрутам.