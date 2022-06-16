Мужчина угнал машину полиции прямо во время задержания

В Петербурге подозреваемый в употреблении наркотиков угнал полицейскую машину, сообщает Baza. Стражи порядка задержали молого человека и повезли в отдел. По пути заехали на заправку. Пока водитель ходил на АЗС, задержанный сел за руль и угнал авто, скрывшись на нем.

Задержанного транспортировал лично замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Приморскому району. Пытаясь остановить мужчину, полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму. Он зацепился за авто, но остановить его, конечно, не смог.

Нашли машину только на следующий день. Мужчина объявлен в розыск.