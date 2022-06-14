Осталась приемная дочь: на Украине погиб старший сержант из Татарстана Алексей Пашагин

В ходе участия в спецоперации на Украине погиб еще один татарстанец. Старший сержант контрактной службы Алексей Пашагин родился в селе Никольском Лаишевского района Татарстана 6 июня 1988 года.

После окончания местной школы Алексей поступил в КФУ, но через год пошел служить срочную службу.

На контракт Пашагин решился только через 10 лет после срочной службы. Служил в Хабаровском крае, откуда и направился на Украину.

У Алексея Пашагина осталась жена и приемная дочь, общих детей у пары не было. В родительском доме военного ждали мать и отец, а также два родных брата. Алексей был самым младшим.

Его похоронили в родном селе Лаишевского района.