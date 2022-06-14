Еще двое военных из Татарстана погибли на Украине, оба удостоены Ордена Мужества посмертно

В школах Пестречинского района Татарстана установили мемориальные доски троим бойцам, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Увековечили память Динара Хаметова, Сергея Харламова и Сергея Кравчина.

Сергей Кравчин и Сергей Харламов погибли весной, но информации о них не было до текущего момента. 37-летний Кравчин погиб 10 марта, 36-летний Харламов - 14 марта, через сутки после своего дня рождения. Оба удостоены Ордена Мужества посмертно.