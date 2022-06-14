Стало известно, какую сумму футболист Сердар Азмун будет платить своей дочери в Казани

Бывший игрок "Зенита" и "Рубина" Сердар Азмун будет платить по решению суда в качестве алиментов для своей дочери порядка 700 тысяч евро. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Суд в Петербурге удовлетворит требования жительницы Казани, которая пыталась добиться от Азмуна признания общей дочери, а также алиментов на ее содержание.

Девушка встречалась с иранцем в 2018 году, когда он выступал за казанский "Рубин". При этом их встречи не прекратились и после переезда форварда в Петербург. По словам женщины, в мае 2021 года у них родилась дочь, однако иранец отказался признать отцовство и выплачивать алименты в полном объёме, ограничиваясь лишь 12 тысячами рублей в месяц.

С января 27-летний иранец выступает за немецкий "Байер".