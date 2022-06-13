Экономист предсказал «нешуточное» падение доходов россиян

Россияне в скором времени столкнутся с "нешуточным падением доходов" из-за санкций и контрсанкций, введенных после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом изданию "Ъ" заявил руководитель Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

"Мы не ждем больших цифр безработицы, но при этом не сомневаемся, что удар по трудовым доходам будет нешуточный. Специфика этого кризиса в том, что он обещает стать затяжным, так как ни санкции, ни контрсанкции никто в обозримой перспективе снимать не собирается", — отметил экономист.

Эксперт уверен, что снижение темпов экономики неизбежно в условиях длительных санкций.Произойдет стагнация доходов населения. То есть люди станут беднее, отчего пострадает платежеспособность.