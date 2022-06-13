Еще один выпускник Казанского танкового училища получил Героя России посмертно

Выпускник Казанского танкового училища Дамир Шаймарданов посмертно удостоен Золотой звезды Героя России. Накануне глава республики Марий Эл, откуда родом погибший на Украине военный, Юрий Зайцев вручил медаль родственникам танкиста.

Казанское танковое училище Дамир окончил в 2020 году, возглавлял танковую роту. Погиб он у города Изюм в Харьковской области Незалежной в боях за населенный пункт Долгенькое. Военному было всего 23 года.

Старший лейтенант Дамир Шаймарданов стал пятым по счету выпускником Казанского танкового училища, кому в ходе военной спецоперации на Украине присвоили звание Героя России. Ранее этого звания были удостоены два татарстанских офицера - Дамир Исламов и Дамир Гилемханов (посмертно, оба военных были в одном танке и погибли вместе), а также Сергей Панов (посмертно) из Оренбургской области и Антон Старостин из Калининграда.