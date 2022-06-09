В Казани отправили в колонию наркомана, насмерть сбившего пешехода

В Казани вынесли приговор 34-летнему водителю, который учинил смертельную аварию, сев за руль в состоянии наркотического опьянения.

Все случилось в конце октября прошлого года. Житель Казани употребил запрещенные вещества и отправился кататься на грузовом рефрижераторе. На Большом казанском кольце он врезался в стоящий автомобиль "Лада Самара", после чего наехал на двух пешеходов. В результате ДТП один прохожий скончался на месте, второй получил тяжелые травмы.

В республиканской прокуратуре заявили, что суд признал его виновным и назначил 5 лет колонии-поселения, а также лишил прав на 2 года. Приговор уже вступил в законную силу. Вину мужчина признал.