Главу крупной агропромышленной группы АСБ застрелили, убийца покончил с собой

В Тамбовской области нашли мертвым в огнестрельными ранениями 53-летний глава агропромышленной группы компаний АСБ (ГК АСБ) Юрия Хохлова.

Предварительно, тело бизнесмена нашли на территории агрофирмы "Рудовская". Всего в полутора километрах от него нашли тело 49-летнего мужчины, который свел счеты с жизнью.

Предположительно между ними произошел корпоративный конфликт, в результате которого оппонент Юрия Хохлова якобы застрелил его. Источники "Ъ" в правоохранительных органах утверждают, что второго участника конфликта зовут Владимир Левкин, официального подтверждения этой информации нет.

Юрий Хохлов — основатель и владелец агропромышленной группы АСБ. Она работает в пяти регионах: в Воронежской и Тамбовской (Центральный федеральный округ), Пензенской, Саратовской и Волгоградской. По собственным данным, производимая ГК продукция (сахар, меласса, бутилированное подсолнечное масло собственных торговых марок «Кристаллина», «Лучезарное», «Русское масло», «Осенний букет», жмых, гранулированный жом, гранулированная лузга, зерно) реализуется в 41 регионе и отправляется на экспорт.