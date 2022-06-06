В Казани охранники чуть не затоптали насмерть клиента бара, который им не понравился

В Казани охранники в баре так вывели пьяного клиента на улицу, что чуть его не убили, сообщает РЕН-ТВ.

Очевидцы жестокой сцены поясняют, что посетитель заведения явно перебрал с алкоголем, охранники церемониться с мужчиной не стали. Один наступил ему на голову, хотя лежащий на земле человек вообще не оказывал никакого сопротивления и лишь пытался закрыться от ударов.

Издевательства продолжались до тех пор, пока охранники не увидели, что их снимают. Вероятно, этими кадрами заинтересуются в полиции.