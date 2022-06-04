Искромсал ей все лицо: задержан подозреваемый в убийстве 17-летней дочки замминистра строительства

Полицейские в Московской области задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве 17-летней дочки заместителя министра строительства Подмосковья Марата Сибатулина, сообщает издание Baza.

Подозреваемого Кирилла Юрчикова везут на допрос в Следственный комитет (СК). По информации издания, он из ревности зарезал Еву Сибатулину в заброшенном доме во время прогулки, поскольку она собиралась его бросить, прекратить отношения.

В полицию позвонил отчим Кирилла и сам сообщил, что сейчас доставит пасынка в отдел. Сообщается, что молодой человек искромсал возлюбленной все лицо. Возбуждено уголовное дело.