Папа, меня забрали из-за тебя: замкомандира в ДНР Демченко заявил, что СБУ похитили его дочь

Заместитель командира одного из подразделений сил ДНР Владимир Демченко заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похитили его дочь. Об этом сообщает РИА "Новости".

Дочь 16 апреля написала ему в Telegram и попросила перезвонить, но дозвониться ей отец уже не смог.

"Потом мне пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь". Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: "Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или [дочь] будет не такая, как вы хотите"", — рассказал Демченко.

СБУ-шники пытались склонить замкомандира к сотрудничеству. По словам Демченко, беседы с похитителями у него "не получилось", похитители больше на связь не выходили.

Дочь Демченко - Екатерина - тоже больше не звонила и не писала. Отец не знает, где она может находиться.

"Я сам был в плену и выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия", — сказал Демченко.