Полицейский два года вымогал деньги у мужчины, который переспал со школьницей

В Волгоградской области полицейский два года вымогал деньги у местного жителя, который вступил в связь с несовершеннолетней. За укрывательство страж порядка требовал мзду. Теперь он сам - фигурант уголовного дела, сообщает SHOT.

Когда полицейский выяснил, что молодой человек спал со школьницей, он попросил 35 тысяч, но виновный в развращении школьницы дал только 15 тысяч. Страж порядка согласился.

Однако молодой человек два года никак не мог передать ему деньги, что сильно разозлило сотрудника МВД — он сообщил о преступлении начальству. После проверки факт сексуального контакта с несовершеннолетней подтвердился. Местного жителя задержали, а лейтенанту объявили выговор и перевели в другой отдел, а впоследствии уволили.

Все материалы направили в Следственный комитет, было возбуждено три уголовных дела: о покушении на получение взятки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Молодого человека, который переспал с 15-летней девочкой, привлекут к уголовной ответственности.