Живой товар: цыганка за 500 тысяч смогла легко купить ребенка

В Екатеринбурге в цыганском поселке задержана женщина, которую обвиняют в редком для нашей страны преступлении - торговле детьми. 25-летняя цыганка купила мальчика в Ростовской области, сообщает E1.RU.

Купленный за полмиллиона рублей ребенок сейчас в больнице, его обследуют и передадут органам опеки.

В Следкоме говорят, что выкрали ребенка у его матери 51-летняя Татьяна Лабазанова и 39-летний Николай Михай. 31-летний дядя обвиняемой также причастен к этой сделке. Все участники преступления задержаны, отмечает Ростовское следственное управление СК РФ.

За похищение ребенка грозит до 12 лет лишения свободы, также по статье за торговлю детьми максимальное наказание - до 10 лет.