Житель Казани распространял порнографию среди детей

35-летний житель Казани обвиняется в распространении порнографии среди детей и развратных действиях. Обвинение предъявлено по пяти эпизодам. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следователи установили, что с апреля по август 2020 года обвиняемый со своего мобильного с фейковой страницы в социальных сетях отправлял девушкам, в том числе несовершеннолетним, фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Свою вину мужчина признал частично, его отправили под домашний арест. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, скоро будет вынесен приговор.