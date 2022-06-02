Потерявшая грудного сына актриса Наталия Антонова впервые стала бабушкой

Актриса Наталия Антонова стала бабушкой. У ее старшего сына Николая появилась на свет дочка, и теперь Антонова наслаждается своим новым статусом.

Малышка появилась на свет в одном из столичных роддомов.

"Теперь мы деда и баба, — эмоционально отметила 48-летняя артистка, имея в виду себя и мужа. — Что такое быть дедушкой и бабушкой, интересно?! Самый трогательный момент: наш сын — папа! У нас есть внучка!".

Напомним, в конце 2018 года Наталия Антонова, воспитывающая троих сыновей, потеряла ребенка. Малыш появился на свет очень слабым и прожил лишь два месяца.