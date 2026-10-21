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Погода в Чувашии 22 октября: сухо, до +10 °C и слабые заморозки

Роман Медников Автор статьи
22 октября в Чувашии ожидается сухая погода без...

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В Чувашии в четверг сохранится спокойная осенняя погода без осадков. Ночью и утром будет прохладно, местами со слабыми заморозками, зато днём воздух прогреется примерно до +10 °C. Такой день как раз из тех, когда утром хочется шарф, а после обеда уже достаточно расстегнуть пальто.

По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, территорию республики продолжит определять устойчивый антициклон. Это означает сухую погоду, небольшую облачность и почти полное отсутствие ветра.

Основные показатели на 22 октября такие: днём около +10 °C, ночью до -1 °C, юго-восточный ветер днём около 1 м/с, ночью штиль. Атмосферное давление ожидается повышенным — 763 мм рт. ст., влажность воздуха около 65 %. Осадки не прогнозируются.

Суточный перепад температуры окажется заметным — более 11 градусов. Поэтому погода будет ощущаться по-разному в зависимости от времени суток: ранним утром довольно зябко, а днём при солнце и слабом ветре уже вполне комфортно для конца октября.

Такие условия сохранятся по всей территории региона, включая Чебоксары и ближайшие районы. Для поездок, прогулок и обычных дел на улице день удобный: грязи и дождя не ожидается, сильного ветра тоже не будет.

Отдельно синоптики обращают внимание на ночное понижение температуры ниже нуля. Для автомобилистов это сигнал проверить, не осталось ли воды на стёклах и ковриках, а для дачников — повод завершить сезонные работы на участке.

Сухая погода и ночное подмораживание верхнего слоя почвы подходят для позднеосенних дел в огороде. В этот период многие заканчивают уборку участка, пересматривают растительные остатки и приводят в порядок грядки перед устойчивыми холодами.

Также именно при таких условиях обычно проводят часть поздних посадок, когда важно, чтобы семена не тронулись в рост раньше времени. Но здесь всё зависит от конкретной культуры и состояния почвы: осень любит аккуратность, а не спешку.

В целом 22 октября в Чувашии обещает быть тихим, сухим и довольно приятным осенним днём. Утром лучше одеться теплее, а днём можно рассчитывать на мягкую и спокойную погоду без неприятных сюрпризов.

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