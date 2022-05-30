В Казани в 144 школах вместо привычных столовых появятся рестораны. Об этом сегодня, 30 мая, в рамках делового понедельника в мэрии заявила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Римма Мухамедшина.

За четыре года на ремонт школьных столовых, по ее словам, было потрачено 1,1 миллиарда рублей. Большая часть затрат была осуществлена из бюджета РТ. В этом году реконструируют 30 столовых, и к началу нового учебного года школьных ресторанов станет 144.

297 млн рублей выделят на это в текущем году, а из собственных средств Департамента продовольствия будут выделены еще 60 млн рублей.