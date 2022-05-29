В Московской области из-за отказа тормозов грузовик собрал на дороге 15 автомобилей. Все случилось на Новорязанском шоссе, сообщает ТАСС.

"На 26 км автодороги М-5 "Урал", по предварительной информации, у грузового автомобиля произошла неисправность тормозной системы, в результате чего он совершил столкновение с 15 машинами. В результате ДТП пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства в ГУ МВД по региону.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести и еще один - в легкой.