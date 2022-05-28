По данным СМИ, певица Лайма Вайкуле сейчас находится в США, где проходит курс лечения в одной из клиник. Сообщается, что у певицы произошел рецидив рака молочной железы, от которого ранее она лечилась в 1991 году.

30 лет назад Вайкуле прооперировали в Штатах, ей удалили злокачественное новообразование. На тот момент вероятность того, что рак будет побежден, составляла только 20%. Однако исход от операции оказался положительным.

Лайма выбралась, восстановилась и вернулась к сценической работе, но утратила репродуктивные функции, она так и не стала матерью.

О нынешнем состоянии певицы информации пока мало.