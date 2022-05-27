Жительница Братска и ее сожитель арестованы по обвинению в поджоге: они заперли в доме родителей девушки и ее братьев, а потом подожгли.

18-летняя девушка и ее 32-летний ранее судимый сожитель обвиняются в покушении на убийство четырех человек.

"Они принесли к входной двери различные легковоспламеняющиеся предметы, сухую траву, автомобильные покрышки. Затем подперли дверь и открыли рядом стоявший баллон с газом, после чего совершили поджог и через некоторое время скрылись. В жилище запертыми были ее 54-летний отец, 52-летняя мать и два брата в возрасте 19 и 15 лет", - говорится в сообщении УМВД по региону.

Жизни людей спасла бдительность соседей, который потушили огонь, заметив, что у соседей горит дверь.

Задержанная объяснила поступок постоянными конфликтами с семьей.

Суд заключил обвиняемых под стражу.