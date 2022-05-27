Британский епископ-левефрист Ричард Уильямсон во время своей проповеди в Варшаве сделал неожиданное для прихожане заявление, отметив, что он поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине и одобряет Владимира Путина.

В качестве пояснений епископ отметил, что Украина провоцировала Россию с 2014 года, и сейчас Москва вынуждена сделать так, как делает, а вот Европа, по мнению Уильямсона, действует только по приказам США, сама не может ничего.

"И среди глав государств лишь один выступил против зла. Это не Борис Джонсон в Англии. Это не Макрон во Франции. Это не Драги в Италии. Это Владимир Путин. Может, он не ангел и не святой, и всё же он человек разума и большой смелости. И как глава России он имеет возможность встать против единого мирового правительства", — заявил епископ.

Ричард Уильямсон сказал, что русские сражаются на Украине не затем, чтобы Украину разделить и уничтожить. Он подчеркнул, что Путин чётко озвучил свои цели: денацификация и демилитаризация Украины. Епископ заявил, что Россия вынуждена была себя защищать, и настоящая агрессор — это не тот, кто таковым выглядит на первый взгляд.