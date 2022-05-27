Медсестра из Тулы совершила настоящий подвиг на Украине. Она спасла раненого 4-летнего ребенка и вынесла на собственных хрупких плечах 12 раненых военных.

Ефрейтор Кристина Ким действовала под обстрелом, мужественно спасая десантников, получивших ранения. Каждому она оказала помощь и вынесла на себе с линии огня.

Кроме того, Кристина Ким оказывала медицинскую помощь мирным жителям. Так, девушка спасла жизнь четырехлетнего мальчика, который получил ранение при обстреле автомобиля.

О подвиге ефрейтора Ким недавно сообщили в Минобороны РФ.