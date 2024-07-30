В Татарстане с 30 по 31 июля ожидается град с дождем

В телеграм-канале ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщили, что в регионе было объявлено штормовое предупреждение. С 22 часов вечера 30 июля 2024 года, до 21 часа следующего дня ожидаются порывистый ветер и град.

В РТ и в Казани прогнозируются грозы, ветер до 24 метров в секунду, ливни и град.

Ранее мы писали о том, что после драки мигрантов в Казани возбуждено уголовное дело. Все случилось вечером 29 июля 2024 года. Правоохранители приехали на место происшествия и застали рабочих, которые пытались скрыться.

Ранее мы писали: «Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер. Днём, 29 августа , перевернулись 9 вагонов поезда Казань-Адлер. По предварительным данным, пострадали 140 человек, из них 16 находятся в больнице. Причиной страшной трагедии стало дорожное происшествие с Камазом года. Редакция PROKAZAN решила узнать детали ЧП и пообщаться с очевидцами трагедии.