В Кукморе накануне простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине младшим сержантом Фердинатом Габидуллиным. Прощались с военным в районном Доме культуры.

Младшему сержанту было 35 лет, он служил водителем в Центральном военном округа. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Габидуллина похоронили на кладбище села Сабанчино.

"Никакие самые искренние слова соболезнования не облегчат сейчас ту боль и страдания, которые испытывает его семья. Он навсегда останется в наших сердцах настоящим патриотом, любимым сыном нашей страны", - сказал глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев.