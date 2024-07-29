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Татарстанец спровоцировал массовое ДТП в Ульяновской области из 8 машин

В результате, умерла женщина

ГАИ

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Татарстанец спровоцировал массовую аварию в Ульяновской области. Известно, что есть 1 погибший, 11 человек пострадали и были доставлены в больницу.

Дорожное происшествие из 6 легковых автомобилей и 2 грузовиков, по предварительным данным, спровоцировал именно житель Татарстана, который был в грузовике MAN.

В результате, умерла женщина, 11 человек пострадали, в том числе дети до 5 лет. Было возбуждено дело.

Вероятно, татарстанец не справился с управлением и влетел в Lexus. От удара авто отбросило на Toyota и так далее.

Ранее мы писали о том, что 50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране. 35 туристов сплавлялись по реке Белой, несмотря на предупреждения со стороны властей об опасности. В настоящее время тело жителя Татарстана ищут эксперты. Известно, что на нем не было специального жилета.

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