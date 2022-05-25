В этом году жителям Республики Татарстан будут доступны лишь 20 пляжей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ. В прошлом году было 23 пляжа.

Из 20 пляжей пять находятся в Казани - "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Комсомольский", "озеро Глубокое", "озеро Большое Лебяжье", два пляжа будут действовать в Мензелинске, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Мамадыше, Зеленодольске, Заинске, Лениногорске, Нурлате и Тетюшах откроют по одному пляжу.

Также будут работать пять пляжей в Алексеевском, Агрызском, Камско-Устьинском, Ютазинском, Новошешминском районах.

Пляжи будут готовы к 1 июня. Наладят лабораторный контроль качества воды и пески, обеспечат пляжи спасательной и медицинской помощью.