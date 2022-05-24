Глава Центрального духовного управления мусульман РФ Талгат Таджуддин дал оценку действиям Запада на мировой политической арене, после чего заявил, что Запад сегодня стремится занять место дьявола.

"Изощреннейший в интригах и многослойных стандартах Запад, пытаясь занять место антихриста-даджаля, смог всего за 30 лет насаждения нацизма и фашизма довести братские народы наших стран до братоубийственной войны", – заявил Верховный муфтий во время визита на международный экономический саммит "Россия – Исламский мир" в Казани.

Верховный муфтий признал, что сейчас нельзя оценивать ситуацию на Украине как зрелищный петушиный бой - кто выиграет? Ведь сейчас нет речи и противостоянии РФ и Незалежной, зато есть противостояние исторически связанных и родственных народов.

Это - происки антихриста, который стремится сломать народы, подмять их под свою власть.

Однако, как отметил Таджуддин, "есть Божий закон – чтобы утвердить истину и изничтожить ложь", и пророки предупреждали об этом "великом противостоянии ради истины и веры", о том, что "в этом противостоянии с даджалем – великим лжецом – правоверные мусульмане и истинные православные христиане будут вместе, плечом к плечу".