Викторию Боню выгнали с красной дорожки Каннского фестиваля, о чем она сама сообщила в социальных сетях.

Виктория Боня сообщила подписчикам, что хотела устроить акцию на красной дорожке Канн, но охранники не дали ей этого сделать и попросили покинуть мероприятие. Телеведущая переоделась в мужской костюм и написала на клатче: "Войны бы не было, если бы мужчины рожали вместо женщин". Организаторы быстро заметили надпись и попросили девушку покинуть мероприятие.

"Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой. Мне сказали, что если я выйду так к прессе, то будет слишком много публикаций. Но я оставлю это здесь, потому что мое сообщение было от всех женщин. Женщина ответственна только за мир в этом мире", — написала Боня.