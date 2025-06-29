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Минниханов вручил микроавтобус «Газель» Конгрессу татар Кировской области

Во время XV Всероссийского сельского Сабантуя в...

Фото: пресс-служба раиса РТ Рустама Минниханова

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Во время XV Всероссийского сельского Сабантуя в Вятских Полянах Раис Татарстана Рустам Минниханов передал ключи от микроавтобуса «Газель» представителям Конгресса татар Кировской области. Руководитель организации поблагодарил за подарок, отметив, что транспорт найдёт применение.

На этом же мероприятии за вклад в сохранение татарской культуры и общественную деятельность медалью «100 лет ТАССР» наградили Равиля Нургалиева, Разиля Нурмухаметова и Эдуарда Симонова. Звание заслуженного работника культуры Татарстана присвоили Шамсии Халимовой.

Сабантуй собрал 26 тысяч участников из более чем 70 регионов страны.

Источник: tatar-inform.ru

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