100 тысяч в одном парке: как в Казани прошёл День Молодёжи

Фестиваль или стресс-тест? Как прошел День молодежи в Казани

Казань с размахом отметила День молодежи – 2025: более 100 тысяч гостей, десятки площадок, мастер-классы, блогеры, экстрим и... давка у сцены. Праздник получился громким — во всех смыслах.

28 июня Казань проснулась под ритмы уличной музыки и звонкие голоса волонтеров: город встречал День молодежи. С самого утра две ключевые площадки — экстрим-парк «Урам» и парк Горького — начали принимать гостей. Мероприятие, по словам министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова, посетили 100,3 тысячи человек. Редакция PROKAZAN не прошла мимо торжества и посетила все площадке.

Автор фото: Алина Алмакаева

«УРАМ»: здесь качают не только трюки

В экстрим-парке «Урам» к 10 утра уже шла жизнь: здесь организовали более 100 активностей на 11 тематических площадках. Зоны назывались по-звучному: «Люби», «Гордись», «Знай», «Приумножай». Там обучали первой помощи, рассказывали о креативной индустрии, реставрировали книги и даже прокачивали soft skills. Блогеры и продюсеры вдохновляли молодежь, а психологи — успокаивали.

Автор фото: Алина Алмакаева

Посетители отмечали, что атмосфера была семейной, вдохновляющей.

«Мы были с младшей сестрой, она впервые попробовала себя в роли граффити-художника. Организация — на уровне», — делится студентка КФУ Эльмира.

Ещё тут расположились фуд-корты и мастер-классы. Поэтому заскучать в Ураме точно было невозможно.

Автор фото: Алина Алмакаева

Парк Горького: когда концерт — это квест

К середине дня внимание переместилось в парк Горького. Здесь в 14:00 стартовала концертная программа с выступлений местных артистов. Главным событием вечера стали шоу популярного исполнителя Мартина и певицы Доры. Но добраться до них оказалось сложнее, чем выиграть билет на концерт самой Тейлор Свифт.

«На площадке — два прохода с металлодетекторами. Очередь была очень большой, люди ломились без очереди. Сама площадка была в центре парка, а очередь к ней расстилалась по всему парку: от его начала и до конца. Нам пришлось смотреть за выступлениями через забор», — рассказывает казанка Анна, которая, как и многие, на выступление хедлайнеров так и не попала.

Некоторые горожане отмечали:

«Люди сидели на земле прямо на проходах, никто их не уводил. Было опасно. А если что — куда бежать?».

Полицейских в центре толпы почти никто не заметил. Хотя, как подчеркивал премьер-министр РТ Алексей Песошин, «в эти дни у правоохранителей будет больше работы». Видимо, не в этом парке.

Автор фото: Алина Алмакаева

В толпе — тесно

К финалу праздника — примерно к 22:00 — началась настоящая битва за выживание. Сотни людей пытались одновременно покинуть площадку. Началась самая настоящая давка. Толпа подростков в один миг ринулись к выходу. И выйти с парка стало сложнее, чем попасть на него перед концертом.

«Мы просто стояли на месте, потому что двигаться было некуда. Люди начали паниковать. Вышли только через полчаса», — рассказывает очевидец.

Тем не менее, Ринат Садыков отметил, что все меры безопасности были соблюдены, и мероприятие прошло без происшествий. В это время на скамейках в глубине парка сидели уставшие подростки, не попавшие к сцене, и обсуждали, стоит ли на следующий год идти на День молодежи. Один парень философски заметил: «А может, на День пожилых как-то спокойнее будет?».

Автор фото: Алина Алмакаева

Праздник получился ярким, масштабным, но явно перегруженным. Идея — прекрасна: привлечь молодежь, вдохновить, объединить. Очевидно, что Казань переросла формат двух входов и одного выхода. На будущее — больше проходов, больше волонтеров в толпе. Потому что праздники для людей, а не только для отчетов.