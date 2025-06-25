Вы просыпаетесь с головной болью, замечаете, что лицо стало менее симметричным, а близкие жалуются на ваш храп? Возможно, ваш организм пытается сообщить о скрытой проблеме — дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Это не просто дискомфорт. Неправильная работа челюсти может незаметно разрушать здоровье: вызывать хроническую усталость и раннее старение из-за нехватки кислорода ночью, провоцировать боли в шее и спине и приводить к ранней стираемости зубов.

Редакция ProKazan пообщалась с челюстно-лицевым хирургом и гнатологом клиники «Анатомия улыбки» Динаром Рахматуллиным — и узнала, почему храп может быть симптомом серьёзной проблемы, как прикус влияет на осанку и внешний вид, и зачем детей нужно показывать ортодонту уже в 8 месяцев.

— Динар Завдатович, что такое дисфункция ВНЧС простыми словами?



— ВНЧС — это височно-нижнечелюстной сустав. Чаще всего речь идёт о проблемах с прикусом, суставами или жевательными мышцами. Это не одна болезнь, а целый комплекс нарушений, который влияет на сон, дыхание, осанку и даже внешний вид человека.

Наука, которая изучает работу этого сустава и связанных с ним структур, называется гнатология. Это сравнительно новое направление, объединившее хирургию, ортодонтию, ортопедию и неврологию. В России она активно развивается всего около 5 лет, но уже опережает многие европейские подходы. Сегодня пациенты, которым не смогли помочь за границей, находят решение именно здесь — благодаря цифровым технологиям и командной работе специалистов.

В клинике «Анатомия улыбки» работают врачи, которые помогают сохранить здоровье челюсти и вернуть комфорт — в любом возрасте. Записаться на консультацию к гнатологу можно по телефону:

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— Что будет, если не лечить ВНЧС? Может ли это перерасти в хроническую боль или повлиять на состояние зубов?

— Если проблему с ВНЧС не лечить, она может годами оставаться на одной и той же стадии — и, казалось бы, не развиваться. Но бывает и наоборот: состояние усугубляется, появляются осложнения, и пациент сталкивается уже не просто с щелчками или дискомфортом, а с хронической болью, асимметрией лица и проблемами со сном.

Причём симптомы могут быть неожиданными. Например, чувство заложенности в ухе, головные боли, скованность в шее, напряжение в спине — всё это часто оказывается следствием неправильной работы челюстного сустава. Из-за гипертонуса мышц нагрузка перераспределяется на шею, потом — на спину. Меняется осанка, появляется дискомфорт в теле, который человек никак не связывает с челюстью.

Одно из самых серьёзных последствий — это нарушение дыхания во сне. Из-за неправильного положения челюстей сдавливаются дыхательные пути, и человек просто не получает достаточного количества кислорода. Возникает храп, постоянная усталость, мешки под глазами, красные глаза. Организм будто бы в режиме энергосбережения.

Мы точно знаем: хроническая гипоксия мозга напрямую влияет на продолжительность жизни. И, по сути, когда мы корректируем прикус и работу сустава — мы не просто улучшаем самочувствие, мы продлеваем человеку жизнь.

Плюс — страдают зубы. Если нагрузка распределяется неправильно, зубы начинают стираться, разрушаться. И вот уже молодой пациент приходит со «съеденными» зубами, потому что организм годами компенсировал дисфункцию за счёт тканей.

Кстати, если после диагностики понадобится ортодонтическое лечение, в «Анатомии улыбки» можно пройти под ключ установку брекет-системы DAMON Q . Стоимость фиксации и установки первой дуги — 55 000 рублей за одну челюсть.

— Многие боятся, что лечение ВНЧС — это сложно, долго и болезненно. Так ли это на самом деле? Что входит в лечение: используются ли капы, работа с осанкой?

— Страх перед лечением ВНЧС — понятен. Людям кажется, что это что-то долгосрочное, болезненное и непонятное. На самом деле всё зависит от ситуации. Да, бывают сложные случаи, когда лечение занимает 3–4 года, но это постепенный, выстроенный по этапам процесс, а не что-то изматывающее.

Обычно пациент проходит через несколько специалистов. Начинаем с гнатолога — устраняем функциональные нарушения в суставе. Затем подключается ортодонт: корректирует прикус с помощью кап или брекетов. Финальный этап — работа ортопеда, если нужно восстановить стёртые зубы или завершить реабилитацию.

Но главное — это не разрозненные врачи, а одна команда. В клинике «Анатомия улыбки» каждый пациент проходит обсуждение на консилиуме. Мы собираемся: гнатологи, ортодонты, ортопеды, и вместе выстраиваем маршрут лечения. Иногда подключаем невролога, остеопата, косметолога — если проблема комплексная.

Также в зависимости от ситуации может быть рекомендована поддерживающая терапия — её назначают неврологи, с которыми мы плотно работаем. В некоторых случаях подключаем и коррекцию осанки, ведь она напрямую связана с положением челюсти и работой мышц.

В итоге пациент не «теряется» между врачами, а движется по понятному маршруту с постоянным сопровождением. И это делает лечение не страшным, а системным и эффективным.

— Как вы проводите диагностику ВНЧС? Как выглядит первичный прием пациента с подозрением на проблемы с ВНЧС?

— Первичный приём начинается с простой, но важной части — разговора. Мы выясняем жалобы, собираем анамнез, обращаем внимание даже на те симптомы, которые пациент может считать незначительными. Часто уже на этом этапе становится понятно, в каком направлении двигаться.

Далее подключаем диагностику. Один из ключевых методов — МРТ. Оно позволяет оценить состояние суставной капсулы, мышц и мягких тканей. Затем — КЛКТ, то есть компьютерная томография. Она показывает костную структуру и положение суставных головок. Это даёт объёмную картину происходящего.

Если есть необходимость, проводим цифровые исследования: миографию, чтобы понять, как работают мышцы, и аксиографию — она показывает траекторию движения челюсти. Дополнительно используем 3D-сканирование как вспомогательный инструмент.

После всех обследований мы проводим консилиум — врачи разных специальностей обсуждают каждый случай, как проект. Это позволяет точно выстроить стратегию лечения и избежать разрозненных действий.

В «Анатомии улыбки» главное — не только технологии, но и отношение. Здесь действительно хотят помочь — с вниманием к деталям и заботой о вашем комфорте. А для постоянных пациентов предусмотрены приятные бонусы: после прохождения лечения вы получите дисконтную карту на последующие услуги клиники.

— Как меняется жизнь человека после лечения — есть ли «побочные эффекты» в виде лучшего сна, настроения, самочувствия?

— ​​После лечения пациенты часто удивляются, насколько сильно может измениться их общее состояние. Уходит хроническая усталость, становится легче просыпаться, нормализуется сон. Те, кто раньше не высыпался даже после восьми часов в кровати, начинают чувствовать себя бодрее. Исчезает храп — потому что челюсть больше не перекрывает дыхательные пути, и мозг получает достаточно кислорода.

Меняется и внешность. Люди замечают, что лицо становится симметричнее, уходит отёчность, появляются чёткие контуры. Улучшается осанка — просто потому что больше нет постоянного мышечного перенапряжения, которое раньше перераспределялось на шею и спину. Даже выражение лица становится другим: свежее, спокойнее.

Это не побочные эффекты — это естественные последствия того, что организм, наконец, перестаёт бороться сам с собой.

— Какой главный совет вы бы дали каждому человеку, который хочет сохранить здоровье челюсти, осанки и сна?

— Самый главный совет — прислушиваться к себе. Наш организм всегда подаёт сигналы: щелчок в суставе, ощущение скованности, храп, усталость с утра, асимметрия лица. Эти мелочи — не случайность. Лучше отреагировать на них сразу, чем потом разбираться с последствиями.

Особенно это касается родителей. Именно в детском возрасте формируется прикус, и упущенные моменты потом обходятся дороже — и по времени, и по сложности лечения. Приводить ребёнка к ортодонту стоит уже с 7–8 месяцев. Сейчас есть много мягких и эффективных способов скорректировать развитие челюсти на раннем этапе — и не доводить до хирургии во взрослом возрасте.

Так что совет простой: не ждать, когда станет плохо. Приходите на осмотр, даже если ничего не беспокоит. Иногда одной капы или небольшой коррекции достаточно, чтобы избежать серьёзных проблем в будущем. Главное — не игнорировать сигналы организма и не откладывать решение на потом.