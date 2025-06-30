Раскрыт неизвестный механизм проникновения цитомегаловируса в клетки людей

Учёные из США обнаружили новый набор вирусных белков, которые цитомегаловирус (CMV) использует для проникновения в клетки сосудов в человеческом организме. Это открытие поможет разработать новые вакцины и методы лечения, так как цитомегаловирус является общим возбудителем, который встречается у большинства людей на планете, сообщили в пресс-службе Питтсбургского университета.

Доцент Института иммунологии в Ла-Хойе Крис Бенедикт отметил, что попытки создать вакцину против CMV ранее не увенчались успехом. Все они были предприняты до открытия этого белкового комплекса, и исследователи надеются, что новое знание увеличит шансы на создание эффективных препаратов, которые смогут не только защитить от инфекции, но и помочь очистить организм от этого вируса.

Учёные объяснили, что проблемы с разработкой вакцины связаны с тем, что цитомегаловирус использует несколько механизмов для проникновения в клетки. Ранее было известно о двух наборах вирусных белков, которые помогают вирусу попадать в клетки кровеносных сосудов через разные рецепторы.

Теперь американские молекулярные биологи нашли третий набор белков, которые также способствуют заражению клеток. Это открытие было сделано в ходе экспериментов по исследованию пептида UL116, который является частью оболочки вирусных частиц. Этот пептид соединяется с белком gH, важным для проникновения вируса в клетки, что побудило учёных изучить его взаимодействие с другими молекулами оболочки вируса.

В ходе экспериментов было установлено, что пептиды UL116 и gH взаимодействуют ещё с одним вирусным пептидом, UL141. Ранее считалось, что этот пептид помогает вирусу подавлять иммунный ответ, но теперь оказалось, что он участвует в формировании вирусной оболочки и помогает вирусу связываться с рецептором CD155 и белками TRAIL.

Открытие этих механизмов проникновения цитомегаловируса в клетки сосудов даёт надежду на разработку вакцин и терапий, которые помешают вирусу образовывать структуры, включающие белки gH, UL116 и UL141. Это может стать важным шагом в защите новорожденных от инфекции, так как для них цитомегаловирус представляет особую опасность, подчеркнули учёные.

Цитомегаловирус является разновидностью вируса герпеса и им инфицировано более 60% людей на планете. Он не вызывает явных симптомов, но может вызвать серьёзные осложнения при трансплантации органов и быть причиной некоторых видов рака, а также опасен для новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому учёные продолжают искать способы борьбы с этой инфекцией.