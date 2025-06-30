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ЦЗН: в Казани фиксируется охлаждение рынка труда

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В первом полугодии 2025 года в Казани наблюдается охлаждение на рынке труда. Об этом на оперативном совещании сообщил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

По его словам, работодатели оказались в трудной ситуации, количество вакансий по всем отраслям сократилось, а темпы роста зарплат замедлились.

Так, за первые шесть месяцев 2025 года число вакансий на портале «Работа России» снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 14 тысяч до 8 тысяч. В то же время количество резюме за тот же период увеличилось на 30%. Индекс рынка труда (соотношение резюме к вакансиям) вырос на три пункта. Если в 2024 году на одну вакансию приходилось в среднем 3,2 резюме, то в 2025 году — уже 6,2.

Муллин объяснил снижение числа вакансий тем, что это не признак исчезновения дефицита кадров, а скорее потеря оптимизма у работодателей. «Зачем размещать вакансии, если все равно никого не найти?» — отметил он.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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