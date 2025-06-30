Верховный суд РТ освободил экс-главного конструктора казанского ОКБ

Верховный суд Татарстана признал Александра Гомзина, бывшего гендиректора казанского Опытно-конструкторского бюро имени Симонова, виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

«Освободить от наказания из-за истечения сроков давности. Иск Министерства обороны РФ удовлетворить и взыскать с Гомзина 494 млн рублей», – заявил судья.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году. Следствие утверждает, что Гомзин похитил 494 млн рублей у Минобороны России, заключив фиктивные контракты с подставными фирмами. Эти средства предназначались для научно-исследовательской работы по разработке беспилотного самолета.