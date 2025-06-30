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В Казани нашли более 100 случаев самовольных подключений к водоснабжению

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В Казани продолжается борьба с незаконными подключениями к централизованным водоснабжениям. За первые шесть месяцев 2025 года специалисты Водоканала выявили 119 случаев таких подключений. Предприятие ведет эту работу на постоянной основе.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал» Казани, самовольные подключения создают проблемы не только для организации, но и для жителей. Такие подключения увеличивают нагрузку на сети, что вызывает снижение напора воды и аварийные ситуации, особенно в казанских посёлках.

«Некачественные и небезопасные соединения могут привести к серьёзным авариям, прорывам труб и снижению давления в системе. Это не только повышает риски повреждения имущества и создаёт неудобства для потребителей, но и ведет к дополнительным расходам на ремонт и поддержание сетей. На сетях, установленных без согласования с предприятием, чаще происходят аварии, и для их устранения требуется больше времени», — сообщили в пресс-службе.

За незаконные подключения предусмотрены штрафы от 10 до 15 тыс. рублей (ст. 7.20 КоАП РФ). Кроме того, на основании акта, составленного инженером, абоненту выставляется счёт за незаконное потребление воды. Сумма может достигать более 500 тыс. рублей, в зависимости от диаметра трубы и срока незаконного подключения. Также, если для отключения незаконной врезки требуются земляные работы, их стоимость оплачивает абонент (согласно п. 67 правил холодного водоснабжения и водоотведения).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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