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На проект второй ветки метро Казани направят 280,8 млн рублей

Власти Казани выделили почти 280,8 млн рублей н...

Транспортный сайт города Казани

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Власти Казани выделили почти 280,8 млн рублей на разработку документации для второй линии метро. Работы начнутся только в 2026 году.

ГБУ «Главстрой РТ» объявило тендер на создание предпроектной и рабочей документации для первой очереди второй линии казанского метрополитена. Общая сумма для выполнения работ составляет 280,8 млн рублей.

Проект охватывает участок от станции «Фучика» до «Сахарова», а также продолжение от станции «100-летия ТАССР» до станции «Республиканская клиническая больница». В документации будут учтены архитектурные и конструктивные решения, схемы водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения, освещения и другие инженерные системы.

Заявки на тендер принимаются до 2 июля. Работы планируется начать 15 января 2026 года, а завершение предпроекта ожидается 24 февраля того же года.

В рамках первой очереди будет построено четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Новая линия соединит пять районов Казани: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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