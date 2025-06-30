Ученые нашли окаменелости Homo erectus на дне затопленной земли

Ученые впервые нашли окаменелости Homo erectus в затопленной части Азии. В процессе создания искусственного острова в Мадурском проливе, возле берегов Индонезии, были обнаружены останки древнего человека на дне подводной части древней земли Сундаланд. Эта территория, которая в эпоху плейстоцена соединяла острова с материком, служила важным путем для миграции гоминидов.

В 2014 году, при строительстве порта, было извлечено пять миллионов кубических метров песка, среди которых нашли более 6500 образцов, включая кости животных того времени и ключевую находку – окаменелость MS1, останки Homo erectus, обнаруженные в подводной части Сундаланда.

Это открытие позволяет глубже понять пути расселения древних людей в Юго-Восточной Азии и роль Сундаланда в их миграции.

Источник: Naked Science