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Ученые нашли окаменелости Homo erectus на дне затопленной земли

Затопленный мир древних людей раскрыт: Индонези...

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Ученые впервые нашли окаменелости Homo erectus в затопленной части Азии. В процессе создания искусственного острова в Мадурском проливе, возле берегов Индонезии, были обнаружены останки древнего человека на дне подводной части древней земли Сундаланд. Эта территория, которая в эпоху плейстоцена соединяла острова с материком, служила важным путем для миграции гоминидов.

В 2014 году, при строительстве порта, было извлечено пять миллионов кубических метров песка, среди которых нашли более 6500 образцов, включая кости животных того времени и ключевую находку – окаменелость MS1, останки Homo erectus, обнаруженные в подводной части Сундаланда.

Это открытие позволяет глубже понять пути расселения древних людей в Юго-Восточной Азии и роль Сундаланда в их миграции.

Источник: Naked Science

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