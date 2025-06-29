Казань попала в пятерку лидеров среди городов, которые россияне чаще всего выбирают для летнего отдыха, сообщили «Известия».

По данным аналитиков, в 2025 году аренда жилья в Казани, а также в Пензе, Туле и Новгороде стала значительно дешевле — снижение составило от 16 до 34% по сравнению с прошлым годом.

В среднем, сутки проживания в Казани обходятся в 5,4 тысячи рублей. А в некоторых городах, таких как Оренбург и Орёл, можно найти жилье и за 2,7–3 тысячи рублей.

Специалисты также подчеркивают, что всё больше туристов интересуются небольшими городами и короткими маршрутами, что делает такие направления особенно востребованными пишет "Коммерсантъ".